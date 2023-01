Highlights e gol Inter-Parma 2-1: Coppa Italia 2022/2023 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 51

Il video dei gol e degli highlights di Inter-Parma, match valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2022/2023. A San Siro gli ospiti giocano una grande partita e passano in vantaggio con un gol straordinario di Juric che, dal limite dell’area, lascia partire un destro che si infila all’incrocio dei pali. I nerazzurri non si rendono pericolosi, effettuano un possesso di palla sterile e non sfondano il muro gialloblù. Sino al minuto ottantotto quando Lautaro Martinez, anche grazie ad una scivolata, trova la rete del pareggio. Qualche minuto più tardi Buffon effettua una parata miracolosa su Dzeko e porta la partita ai supplementari. Qui decide un colpo di testa vincente di Acerbi che, con grande fatica, porta l’Inter ai quarti di finale.

