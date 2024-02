Highlights e gol Genoa-Atalanta 1-4: Serie A 2023/2024 (VIDEO)

Il video dei gol e degli highlights di Genoa-Atalanta, match valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Bella partita a Marassi che si sblocca grazie ad una vera e propria magia di Charles De Ketelaere che fa partire un missile con il sinistro e all’improvviso sigla la rete dello 0-1. Il Genoa però non ci sta e reagisce alla grande ad inizio secondo tempo con un altro gol da antologia: Malinovskyi fa 1-1 battendo l’incolpevole Carnesecchi. Passano solo pochi minuti e Koopmeiners pennella una punizione straordinaria firmando l’1-2. L’Atalanta ha le occasioni per chiudere la contesa, Pasalic a pochi passi da Martinez non riesce a batterlo. Poi Scalvini fa 3-1 ma dopo una lunghissima revisione Var l’arbitro annulla per fuorigioco di Pasalic che tocca per ultimo. Il Genoa ci prova a testa bassa, ma si deve arrendere all’ultimo respiro: Zappacosta fa 1-3 ed El Bilal Tourè firma il poker, Gasperini blinda il quarto posto. I diritti video sono in esclusiva della Lega di Serie A e di Dazn: ecco i rispettivi canali Youtube per rivedere tutto.

