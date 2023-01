Highlights e gol Foggia-Picerno 2-3, Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Andrea Bellini 19

Il video con gli highlights e i gol di Foggia-Picerno, valida per la 21esima giornata della 21esima giornata del girone C della Serie C 2022/2023. I padroni di casa si portano due volte in vantaggio, ma per due volte vengono raggiunti dagli ospiti. E nel finale, Golfo trova anche la rete della beffa, che vuol dire anche sorpasso in classifica: termina 2-3. Ecco quindi le azioni salienti della partita.