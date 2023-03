Highlights e gol Crotone-Viterbese 3-2, girone C Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Daniele Forsinetti 4

Gli highlights e i gol di Crotone-Viterbese, match valevole valevole per la trentatreesima giornata del girone C del campionato di Serie C 2022/2023, in cui i padroni di casa si sono imposti nei confronti dei padroni di casa mediante un 3-2 conquistato in rimonta grazie alle reti realizzate da Gomez, Tribuzzi e D’Errico. Ecco il video delle azioni salienti e delle marcatura della partita.

GLI HIGHLIGHTS