Highlights e gol Chelsea-Real Madrid 0-2: Champions League 2022/2023 (VIDEO)

di Antonio Sepe 44

Il video dei gol e degli highlights di Chelsea-Real Madrid 0-2, match valevole per il ritorno dei quarti di finale di Champions League 2022/2023. Tutto facile per i Blancos, che s’impongono con lo stesso punteggio dell’andata e strappano il pass per la semifinale. Decide una doppietta di Rodrygo, Chelsea mai in partita.