Probabili formazioni Empoli-Lecce: ventottesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Empoli-Lecce, match della ventottesima giornata di Serie A 2022/2023. Fischio d’inizio alle 18:30 di lunedì 3 aprile nella cornice del Castellani. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn, mentre Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Servono punti per scrollarsi di dosso definitivamente una classifica a cui Empoli e Lecce sentono di non appartenere. Chi tornerà prima ai tre punti? Scopriamolo insieme.

EMPOLI – Rientrano Destro e Cambiaghi, ma solo l’ex Pordenone ha chance dal 1′, anche se Satriano per ora è in vantaggio. Da valutare anche le condizioni di Vicario, ma si scalda Perisan. De Winter in difesa al posto di Ismajli, infortunato.

LECCE – Squalificati Umtiti e Maleh. Colombo favorito su Ceesay in attacco, come Gallo su Pezzella in difesa. Al centro dei quattro è pronto invece Tuia con Baschirotto.

Le probabili formazioni di Empoli-Lecce

Empoli (4-3-1-2): Perisan; Ebuehi, De Winter, Luperto, Parisi; Akpa Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Satriano.

Ballottaggi: Satriano 60% – Cambiaghi 40%,

Indisponibili: Ismajli, Vicario (in dubbio)

Squalificati: –

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Tuia, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Strefezza, Colombo, Di Francesco.

Ballottaggi: Gallo 60% – Pezzella 40%, Colombo 55% – Ceesay 45%.

Indisponibili: Dermaku, Pongracic.

Squalificati: Umtiti, Maleh