Highlights e gol Cesena-Fermana 1-1, girone C Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Christian Poliseno 29

Gara non molto intensa a Cesena tra Cesena ed Fermana che termina con un pareggio per 1-1 nella gara di Serie C. Match che si sblocca già al 9′ con De Rose. Nel secondo tempo, arriva il pareggio degli ospiti, firmato da Fischnaller. Ecco gli highlights del match.