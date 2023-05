Highlights e gol Cerignola-Foggia 4-1, andata playoff Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Daniele Forsinetti 13

Gli highlights e i gol di Cerignola-Foggia, match valevole per l’andata del primo turno dei playoff nazionali del campionato di Serie C 2022/2023, in cui la squadra padrona di casa si è imposta nei confronti della formazione ospite mediante il punteggio di 4-1 grazie una doppietta messa a referto da Sainz-Maza ed un calcio di rigore trasformato da Achik. Ecco il video delle azioni salienti e delle marcature della partita.