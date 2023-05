Highlights e gol Gubbio-Virtus Entella 2-0: Playoff Nazionali Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Marzia Bosco

Termina 2-0 la sfida d’andata tra Gubbio e Virtus Entella valevole per la fase Nazionale dei Playoff di Serie C. E’ Bulevardi a sbloccare il risultato al 51′ facendosi trovare pronto in rete e insaccando in porta dopo vari rimpalli. Allungo messo a segno poi da Di Stefano. Di seguito il video con gli highlights.