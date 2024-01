Highlights e gol Casertana-Messina 0-2, Serie C 2023/2024 (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 1

Il Messina batte la Casertana in casa 2-0 nel match valido per la 21ª giornata del Girone C di Serie C 2023/2024. Prima vittoria nell’anno nuovo per la squadra di Modica, dopo il ko interno con l’Audace Cerignola. Emmausso la decide segnando un gol per tempo, 20′ e 60′. Quinto e sesta marcatura in campionato per il 26enne di Napoli, che trascina i suoi fuori dalla zona retrocessione.