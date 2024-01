Volley maschile, Superlega: Perugia brilla e trionfa su Civitanova

Nella serata del 14 gennaio, sono diverse le squadre in campo per la terza giornata di ritorno di Supelega. Piacenza, in trasferta, piega Saturnia per 1-3. La squadra ospite si impone nel primo set, che si conclude 21-25, ma viene poi sorpresa nel secondo, con Saturnia che vince 25-23. I piacentini riprendono le redini della partita tra le mani e vincono il terzo e il quarto set 17-25 e 23-25. Nel frattempo, Padova perde in casa contro Taranto per 2-3. I padroni di casa vincono il primo set 25-23, ma si devono arrendere in quello successivo per 22-25. Il terzo parziale vede Taranto trovare il successo sul 20-25, con Padova che risponde nel quarto 25-23. Infine, il quinto e ultimo set viene vinto da Taranto 12-15.

Poco più tardi, Milano trova la vittoria per 3-0 contro Latina. La squadra di casa domina il match, vincendo 25-22, 25-17 e 25-23 i vari parziali. Successo netto anche per Perugia, che non lascia spazio a Civitanova, trionfando in tre set. I padroni di casa vincono 25-14 25-20 e 25-17. Qualche tempo dopo, Trento ottiene la vittoria sul Verona per 3-1. I veronesi vincono il primo set 25-27, ma poi si devono arrendere a Trento. I padroni di casa infatti vincono 25-16, 25-16, 25-22 i successivi set. Infine, Modena piega Milano in un match finito 2-3. Gli ospiti salgono in cattedra dal primo momento e vincono i primi due set 18-25 e 20-25. Durante il terzo parziale, Milano riesce a rispondere e conquista un vincente 25-28, seguito dal successo nel quarto set per 25-23. Infine, il quinto e determinante parziale viene conquistato da Modena per 13-15.