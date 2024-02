Highlights e gol Cagliari-Lazio 1-3: Serie A 2023/2024 (VIDEO)

Il video dei gol e degli highlights di Cagliari-Lazio, match valevole per la ventiquattresima giornata della Serie A 2023/2024. Alla Unipol Domus Arena ottimo avvio dei ragazzi di Maurizio Sarri che sfiorano il gol del vantaggio con Ciro Immobile, ma Scuffet è bravo a dire di no. Il gol arriva nella maniera più rocambolesca possibile: cross dalla sinistra e Azzi-Deiola combinano una vera e propria frittata infilandosi la palla in porta. Il Cagliari ad inizio ripresa reagisce, si costruisce due palle gol ma Ciro Immobile è implacabile e mette la palla in rete per lo 0-2. Palla al centro e il Cagliari accorcia immediatamente le distanze con un gran tiro a giro di Gaetano. I ragazzi di Ranieri ci credono e impegnano severamente Provedel, ma ci pensa Felipe Anderson a togliere le castagne dal fuoco: tre gol e tre punti per i biancocelesti che provano a rimettersi in marcia. Per il Cagliari la situazione si fa sempre più difficile.

