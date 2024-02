Serie A Femminile 2023/2024: successi di misura per Roma e Sassuolo, battute Napoli e Milan

Nel pomeriggio odierno si sono disputate soltanto due partite valide per la sedicesima giornata della Serie A Femminile 2023/2024 ed entrambe sono state decise da un gol vittoria. Successo della capolista Roma, che ha sbancato lo Stadio Giuseppe Piccolo vincendo la sfida testacoda contro il Napoli grazie a una rete di Giugliano al 44′. E’ stato punito dall’ex di turno Daniela Sabatino invece il Milan, che si è inchinato al Sassuolo proprio per un rigore trasformato dall’attaccante al 33′. Sempre più in crisi le rossonere, terzultime a quota 16 punti.