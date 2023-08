Highlights e gol Cagliari-Inter 0-2: Serie A 2023/2024 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 69

Il video dei gol e degli highlights di Cagliari-Inter, match valevole per la seconda giornata della Serie A 2023/2024. Alla Unipol Domus Arena di Cagliari grandissimo primo tempo dei ragazzi di Simone Inzaghi che aggrediscono la partita con ferocia e qualità. Dopo pochi minuti Lautaro Martinez prende il palo con un gran sinistro al volo, ma il gol è nell’aria: Thuram inventa per Dumfries che apre il piattone e fa 0-1. Qualche minuto più tardi, azione sulla sinistra, con Dimarco che serve Lautaro Martinez e il bomber argentino mette in rete il suo terzo gol in due partite. Nella ripresa il Cagliari ci prova con orgoglio, ma Sommer dice di no con una grande parata. Poco prima Calhanoglu aveva colpito il palo. Inter a punteggio pieno.

LE PAGELLE E I VOTI