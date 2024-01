Highlights e gol Atalanta-Sassuolo 3-1: Coppa Italia 2023/2024 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 94

Il video dei gol e degli highlights di Atalanta-Sassuolo, match valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2023/2024. Ottima partenza dei ragazzi di Gian Piero Gasperini che sfiorano la rete del vantaggio con Scalvini, ma Cragno allunga in calcio d’angolo. Gol del vantaggio che però arriva ugualmente nella prima frazione di gioco grazie alla zampata vincente di Charles De Ketelaere. Il Sassuolo ha un paio di potenziali occasioni per il pareggio, ma l’Atalanta è padrona del campo e raddoppia ancora con l’ex giocatore del Milan. I ragazzi di Dionisi alzano bandiera bianca: Miranchuk con il piazzato sigla il 3-0. Nel finale Boloca mette a segno il definitivo 3-1. Ai quarti sarà Milan-Atalanta.

LE PAGELLE E I VOTI

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS