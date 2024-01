Il video con gli highlights di Djokovic-Prizmic, match valevole per il primo turno degli Australian Open 2024. Un debutto tutt’altro che banale per il n°1 del ranking mondiale, che per 4 ore ha dovuto battagliare contro il talento e la personalità del giovane croato passato attraverso le qualificazioni. Alla fine il serbo ne viene fuori vincitore in quattro set di gioco.