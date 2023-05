Highlights Djokovic-Kovacevic 6-3 6-2 7-6(1), primo turno Roland Garros 2023 (VIDEO)

I video con gli highlights di Djokovic-Kovacevic, sfida valevole come primo turno del Roland Garros 2023. Esordio sul velluto per il tennista serbo, testa di serie numero tre del tabellone parigino: 6-3 6-2 7-6(1) lo score in suo favore, nonostante qualche patema nel finale, dove è stato costretto a ricorrere al tie-break dopo non essere riuscito a chiudere sul 5-3.