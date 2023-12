Highlights Denver Nuggets-Golden State Warriors 120-114, NBA Christmas Day 2023 (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 1

Il video con gli highlights di Denver Nuggets-Golden State Warriors 120-114, sfida del Christmas Day NBA valida per la Regular Season 2023/2024. Grande prestazione di squadra per i Campioni NBA in carica, che oltre ai soliti Murray e Jokic riescono ad ottenere un grande contributo anche da Caldwell-Pope, Porter Jr. e Gordon. Curry ci prova, ma è impreciso al tiro, così come Thompson.