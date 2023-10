Highlights Cremona-Reggio Emilia 91-95, Serie A1 basket 2023/2024 (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 18

Il video con gli highlights di Cremona-Reggio Emilia, sfida valida come 4^ giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. I 28 punti di uno scatenato Langston Galloway regalano il terzo successo in quattro partite alla formazione emiliana, che si impone 91-95 al PalaRadi sulla neopromossa Vanoli Cremona. Per la squadra lombarda terzo ko in quattro partite.