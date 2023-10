F1 GP Stati Uniti 2023, gara domani in tv: canale, orario e diretta streaming

La gara del GP degli Stati Uniti 2023 ad Austin di Formula 1 sarà visibile domani in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming. Negli Usa ecco il diciottesimo appuntamento stagionale: si torna in Texas, la Ferrari proverà a tornare sul podio dopo le tante difficoltà delle ultime gare, Verstappen punta ancora a trionfare. Chi riuscirà a vincere? Si parte alle ore 21 di domani, domenica 22 ottobre, in virtù del fuso orario: la diretta tv sarà trasmessa su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 e sarà visibile in pay, su TV8 invece sarà disponibile la gara in replica in chiaro e in differita alle ore 22.30 sul canale 8 del telecomando. Infine, come di consueto, diretta scritta garantita da Sportface. Ecco di seguito il nostro riepilogo.

Domenica 22 ottobre 2023

ore 21 Gara su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 (differita in replica in chiaro su TV8 alle ore 22.30)