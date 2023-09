Highlights e gol Arsenal-Manchester United 3-1, Premier League 2023/2024 (VIDEO)

di Daniele Forsinetti 96

Gli highlights e i gol di Arsenal-Manchester United, match valevole per la quarta giornata di Premier League 2023/2024, in cui gli uomini guidati da Mikel Arteta supera la formazione ospite mediante il punteggio di 3-1 grazie alle reti realizzate da Martin Odegaard, Declan Rice e Gabriel Jesus; inutile la rete del momentaneo vantaggio degli ospiti firmata da Marcus Rashford. In virtù di questo risultato l’Arsenal sale al secondo posto agganciando a 10 punti Liverpool e Tottenham, mentre il Manchester United resta decimo a quota 6. Ecco il video delle azioni salienti e delle marcature della partita.