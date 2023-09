Premier League 2023/2024, vittoria pesante per l’Arsenal: Manchester United ko in pieno recupero

L’Arsenal stende 3-1 il Manchester United allo scadere del match dell’Emirates valevole per la quarta giornata di Premier League 2023/2024, grazie alle reti realizzate da Martin Odegaard, Declan Rice e Gabriel Jesus; inutile la rete del momentaneo vantaggio degli ospiti firmata da Marcus Rashford. Dopo un’iniziale fase di studio tra le due squadre, sono i Red Devils ad alzare la voce passando in vantaggio al 27′ con un grande destro a giro dell’attaccante inglese. Neanche il tempo di gioire per i ragazzi di Erik Ten Hag, che i Gunners acciuffano il pareggio pochi secondo dopo con Odegaard, che si avventa su un pallone in area di rigore ed infila alle spalle di Onana.

Nella ripresa entrambe le compagini prova a portare a casa il bottino pieno e all’88’ gli ospiti vanno a segno con Garnacho, ma l’arbitro annulla tutto per fuorigioco. In pieno recupero ci pensa Rice sugli sviluppi di calcio d’angolo a regalare i tre punti alla squadra di Mikel Arteta, che poi chiude i giochi sul definitivo 3-1 con Gabriel Jesus. In virtù di questo risultato l’Arsenal sale al secondo posto agganciando a 10 punti Liverpool e Tottenham, mentre il Manchester United resta decimo a quota 6.