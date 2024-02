F1, test Bahrain 2024 oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

La Formula 1 è pronta a tornare. Sulla pista del Bahrain, i dieci team della griglia sono pronti a mostrare in azione le nuove monoposto per la stagione 2024. La tre giorni di test andrà in scena tra il 21 e il 23 febbraio, con due sessioni giornaliere. La mattina i piloti scenderanno in pista dalle 8.00 alle 12.00, per poi tornare tra le 13.00 e le 17.00. La finestra di test sarà fondamentale per permettere alle squadre di capire il potenziale delle proprie monoposto e apportare modifiche prima dell’inizio della stagione, che avrà via proprio in Bahrain la settimana prossima. Le tre giornate saranno visibili in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e NOW. In alternativa, Sportface.it non vi lascerà soli, fornendovi la diretta testuale, i risultati e l’analisi di ogni giornata.

SEGUI LA DIRETTA TESTUALE