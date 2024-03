Djokovic si arrabbia con l’arbitro: “Nardi mi ha confuso con il suo atteggiamento” (VIDEO)

Attimi di tensione nel corso del secondo set del match tra Novak Djokovic e Luca Nardi, valevole per il terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells. Il numero uno del Mondo, nel terzo gioco del secondo set, contesta un punto che vale il break dell’azzurro che si riporta sotto 2-1: secondo la tesi del serbo, Nardi si è fermato prima di rispondere, come se il giudice di linea elettronico avesse chiamato out il servizio, ma ha poi continuato a giocare, vincendo il punto a rete. “Mi ha confuso con il suo atteggiamento del corpo” urla Djokovic al giudice di sedia. “Se si è fermato non significa che si è fermato lo scambio. Nessuno ha chiamato out quella palla. Non ci sono gli estremi per hindrance” ribatte il giudice di sedia. I due giocatori si sono poi spiegati dopo la stretta di mano a fine partita.

IL VIDEO DELL’ACCADUTO