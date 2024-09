Youth America’s Cup 2024, Luna Rossa in finale: Gradoni e Ugolini sfideranno American Magic

Luna Rossa sfiderà American Magic in finale di Youth America’s Cup 2024, la competizione riservata agli equipaggi under 25 e alle imbarcazioni AC40. Risultato di prestigio per i due timonieri Marco Gradoni e Gianluigi Ugolini e per i trimmer Federico Colaninno e Rocco Falcone, che con 31 punti hanno guadagnato il primo posto in classifica nelle semifinali, con undici lunghezze di vantaggio sugli statunitensi. Nelle quattro regate Luna Rossa è stata l’unico team sempre presente nei primi due gradini del podio. Gli italiani hanno aperto la giornata con un secondo posto alle spalle di Swedish Challenge, poi hanno rimediato altri sette punti finendo dietro ad American Magic. Nella terza regata di flotta è arrivato il successo di Luna Rossa, che ha guadagnato 10 punti staccando il pass per la finale. Nell’ultima gara è arrivato un altro secondo posto per Gradoni e compagni, stavolta alle spalle di Andoo Team Australia.

La classifica vede Athena Pathway (Gran Bretagna) in terza posizione a 19. Poi Swedish Challenge (16), Andoo Team Australia (14) e Sail Team Bcn (Spagna) a 12. Marco Gradoni e Gianluigi Ugolini cercano un altro risultato di prestigio in una carriera già ricchissima nonostante la giovane età. Gradoni a 15 anni è diventato il più giovane vincitore del World Sailor of The Year Award grazie ai tre trionfi consecutivi mondiali con l’Optimist, mentre Ugolini nel Nacra 17 in coppia con Maria Giubilei si è laureato due volte vicecampione del mondo (2021 e 2022) alle spalle solamente di Ruggero Tita e Caterina Banti. Ora in bacheca può finire l’America’s Cup dei giovani. Giovedì 26 settembre è in programma la finale secca con il formato del Match Race. Come i ‘grandi’, ma sugli AC40 ci sarà chi grande lo è diventato da tempo.