Una quinta posizione e due secondi posti. Questo lo score nelle tre regate odierne di Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei nel Nacra 17 del 54° Trofeo Princesa Sofía. La penultima giornata di regate di flotta vede la coppia azzurra comandare la classifica con 26 punti netti (42 totali) davanti ai cinesi Huancheng Zhao e Su Sha, secondi con 31 punti netti e 37 totali, vincitori della dodicesima race. Sul podio provvisorio i britannici John Gimson e Anna Burnet, con 39 punti netti e 55 totali.

La scena di oggi però se la prende Nicolò Renna, capace di rimontare dalla decima alla seconda posizione. Il campione del mondo in carica nell’iQFoil ha chiuso al secondo posto nella tredicesima race, raccogliendo altri due quinti posti. Il punteggio netto è di 70, ma non si può sbagliare alla luce del 175 totale. Prima posizione salda per l’australiano Grae Morris (34 netti), unico in fuga in una classifica cortissima che vede al terzo posto il danese Johan Soe (71 netti). “Oggi è stata una giornata positiva per me, a differenza delle precedenti che non erano andate al meglio. Sono riuscito a essere costante in tutte le prove, nonostante le condizioni non fossero facili, e questo mi ha permesso di risalire la classifica. Era il primo giorno di flotta Gold, quindi sono molto contento. Le sensazioni sono buone e ora l’obiettivo è cercare di mantenere questa posizione fino alle finali”, le parole di Renna.

Perdono la prima posizione nel 470 Mixed invece Elena Berta e Giulio Calabrò, reduci da una giornata negativa con un sedicesimo posto (scartato) e un’ottava posizione. Gli azzurri scendono quindi sul terzo gradino del podio provvisorio con 29 punti netti, al pari dei tedeschi Theresa Loffler e Christopher Hoerr, secondi in virtù del maggior numero di vittorie. Bel vantaggio in testa alla classifica per i britannici Martin Wrigley e Bettine Harris, sempre in top 3 nelle due race giornaliere, con un punteggio netto di 20. Scendono anche Giacomo Ferrari e Alessandra Dubbini, ora settimi con il punteggio netto di 45.

Giornata storta anche per Lorenzo Brando Chiavarini che riesce però a confermarsi sul podio dell’Ilca 7 con il punteggio netto di 53 punti. L’azzurro sta faticando a scendere sotto la top 10 e oggi ha collezionato un tredicesimo e un quattordicesimo posto. La concorrenza però si fa agguerrita con l’irlandese Finn Lynch che dista un punto. In fuga i due britannici Michael Beckett (1°, 19) e Elliott Hanson (2°, 30).

Terza posizione provvisoria anche per Sofia Giunchiglia e Giulia Schio con 61 punti netti nel 49erFX. Prime due posizioni per le britanniche Freya Black e Saskia Tidey (1°, 57) e per le danesi Johanne e Andrea Schmidt (2°, 60). Settima posizione per Jana Germani e Bianca Caruso (88). Stesso piazzamento per Chiara Benini Floriani nell’ILCA 6. Al quinto posto Riccardo Pianosi nella Formula Kite maschile con 61 punti netti e 140 totali, mentre al femminile la prima azzurra è Tiana Laporte, ventesima. Sofia Renna è dodicesima nell’iQFoil femminile.