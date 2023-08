Vela, trionfo tricolore. Tita: “Siamo stati fortunati”, Banti non è d’accordo: “Non è fortuna, è duro lavoro”

Ennesimo trionfo per Ruggero Tita e Caterina Banti, che si sono imposti nei Mondiali di vela a Den Haag (L’Aia), cogliendo il successo nella classe Nacra 17. Terzo titolo iridato per la coppia tricolore che si ha parlato dopo il successo: “Abbiamo avuto una buona velocità questa settimana. Ciò significava che non dovevamo correre troppi rischi in partenza e questo ha reso il nostro lavoro facile. Il livello della flotta è davvero alto e tutti hanno dato tutto in questi campionati. Siamo stati fortunati questa settimana, tutta la settimana”, ha dichiarato Tita, subito riposo dalla compagna Banti: “Vuole essere gentile con questo ma sa che non è solo fortuna, è un duro lavoro, davvero un duro lavoro dietro”.