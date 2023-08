Costacurta su Mancini: “Mi aspettavo si dimettesse dopo il Mondiale mancato, non adesso”

“Nel momento in cui Mancini non è riuscito a portare l’Italia al Mondiale ho pensato si dimettesse. La mia sorpresa è stata vederlo lì dopo l’eliminazione”, esordisce così Alessandro Costacurta, ospite degli studi di Sky Sport, parlando delle dimissioni del Ct. “La clausola potrebbe aver influito, ma non solo quella dopo l’eliminazione dal Mondiale. Lo staff potrebbe aver influito. Quando è con la squadra vuole stare bene, quando facemmo il contratto scrivemmo 77 pagine e ci fu una lunga richiesta sullo staff. Non mi sorprende ora l’abbia tirato in mezzo”.