Vela, Rorc Caribbean 600: Beccaria e Bona in lotta per il primo posto

di Redazione 3

Parte bene “Alla Grande – Pirelli” subito in testa nella classe 40 della Rorc Caribbean 600. “Nella risalita verso Nord Beccaria e il resto dell’equipaggio hanno perso qualche miglio, presumibilmente per un piccolo problema a bordo ma rimangono da allora saldamente in seconda posizione, vicinissimi a Isba di Alberto Bona e in lotta per il primo posto”. Lo fa sapere lo staff del navigatore milanese con una nota. “La partita è ancora tutta da giocare. Nelle prossime ore la flotta, dopo aver passato Saint Martin, ‘Alla grande Pirelli’ scenderà verso Gustavia con un primo tratto di bolina molto larga e poi un reaching veloce di 140 miglia fino a Guadalupa. Su questo tratto si capirà quale barca sarà la più veloce in quell’andatura”, spiega.