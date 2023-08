Vela, Mondiali L’Aia 2023: niente podio per Chiavarini e Albano. L’Italia chiude con due medaglie

Si chiude con un bilancio di due medaglie e sette pass olimpici conquistati uno splendido Mondiale di vela a L’Aia. Nelle acque olandesi nell’ultima giornata di regate non arrivano altri podi per i nostri rappresentanti, ma la spedizione è certamente positiva. Tra gli ILCA7 Lorenzo Brando Chiavarini ottiene un ottimo terzo posto nella Medal Race e chiude la gara in quinta posizione con l’oro che è andato all’australiano Matt Wearn davanti al britannico Beckett e al neozelandese Gautrey. Tra gli ILCA6 Carolina Albano – anche lei in grado di conquistare una carta olimpica nazione nella giornata di ieri – chiude in nona posizione. Oro all’ungherese Erdi davanti alla svizzera Jayet e alla danese Rindom.