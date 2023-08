MotoGp Gp Austria 2023, Marini: “Oggi potevamo puntare al podio. E’ stato comunque un bel weekend.

Luca Marini è andato vicinissimo a centrare il podio nella rimonta a Spielberg da lui fondata nella gara. Il pilota italiano ha chiuso quarto dietro a Marco Bezzecchi che ha approfittato prima dei momenti di sbandamento di Alex Marquez. Marini è arrivato dopo, non riuscendo poi a lanciarsi alla caccia di Bezzecchi.

Lo stesso Marini ha parlato dopo il Gran Premio a Sky Sport: “E’ stato un bellissimo weekend. Oggi si poteva fare ancora qualcosa di meglio. Venerdì in FP2 abbiamo provato due moto diverse, in FP3 altre due diverse, quest’anno riesco a partire sempre abbastanza bene in griglia. Alex era un po’ in difficoltà con la gomma dietro e anche io, ma riuscivo a staccare forte, un po’ meglio di lui“.