Vela, Mondiali 470 misto 2024: tre equipaggi azzurri a Maiorca in cerca di un pass olimpico

Palma di Maiorca si prende la scena e da sabato 24 febbraio a domenica 3 marzo è pronta a ospitare i campionati mondiali del 470, classe velica che nella versione a equipaggio misto debutterà a livello olimpico tra pochi mesi a Parigi. Competizione iridata particolarmente importante per l’Italia, che cercherà di ottenere l’unico pass olimpico per il miglior Noc europeo non ancora qualificato. Alla kermesse iberica sono iscritti tre equipaggi azzurri, quelli formati da Alessandra Dubbini e Giacomo Ferrari, da Elena Berta e Bruno Festo e da Benedetta Di Salle e Alessio Bellico. Le prime regate ufficiali si terranno martedì 27 febbraio mentre è prevista per domenica 3 marzo la medal race che stabilirà la composizione del podio finale. L’Italia, forte di otto classi veliche su dieci già qualificate per Parigi 2024, va a caccia di uno dei due pass per poter completare il quadro (l’altro mancante all’appello è quello del 49er). Entrambe le classi, oltre ai Mondiali spagnoli nel caso del 470 misto, avranno a disposizione un’ultima chance di qualificazione alla Last Chance Regatta, in programma a Hyères nella seconda metà del mese di aprile.