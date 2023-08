Vela, Mondiali 2023: Tita-Banti guidano la classifica nei Nacra 17 dopo sei prove

Ruggero Tita e Caterina Banti continuano a prendersi la scena ai Mondiali di L’Aia. Dopo sei regate, la coppia azzurra continua a dominare la classifica generale nella classe Nacra 17: i due campioni olimpici scartano un secondo posto e vincono tutte le altre prove (5 punti netti). Alle spalle del duo italiano, a due lunghezze, figura la Germania di Kohlhoff/Stuhlemmer (2-1-2 oggi). Terzo posto provvisorio per la Gran Bretagna di Gimson/Burnet (oggi con 3-3-1). Più giù le altre coppie italiane: nono posto per Gianluigi Ugolini-Maria Giubilei e undicesimo per Vittorio Bissaro-Maelle Frascari. Ventunesimi Margherita Porro e Stefano Dezulian. Nei 470 Mix possono sorridere Giacomo Ferrari e Bianca Caruso che chiudono la giornata con un primo e un secondo posto che valgono l’ottava piazza. Nei 49er:FX salgono Jana Germani e Giorgia Bertucci, che si trovano in diciottesima posizione.

Questo il commento del DT Michele Marchesini: “Vento in crescendo, con le ultime flotte 49er che hanno chiuso con 20 nodi la terza prova di giornata. Cristallina la prestazione di Tita-Banti, mentre qualcosa possiamo recriminare con gli altri Nacra per alcuni punti di troppo lasciati sul campo, complici anche alcune avarie, la più impattante quella al sistema di mura gennaker di Bissaro-Frascari i quali si sono anche caricati di un UFD. Peccato per la protesta persa contro Finlandia nello Skiff femminile da Stalder e Speri, le ragazze avevano interpretato bene il giorno ma, come ieri (scuffia), una sbavatura al gate è costata cara, ora la situazione è assolutamente da raddrizzare con le ultime tre prove di qualifica domani sia per loro che per Germani-Bertuzzi, dalle quali oggi sono arrivati segnali incoraggianti. La situazione è abbastanza simile nei maschi Skiff, dove la classifica è cortissima e domani è “all in”. Ferrari-Caruso in condizioni di vento forte e onda difficile hanno messo in acqua quella solidità che era mancata ieri assieme alla velocità necessaria per uscire da situazioni complicate. Domani i 470 non scenderanno in acqua e sarà tutto nel tenere questo flow mentale per tornare lunedì a chiudere le qualifiche in condizioni di vento probabilmente di intensità medio-leggera. I singoli ILCA maschile e femminile domani iniziano, ci aspettiamo ancora vento fresco e i canonici due nodi di corrente”.