Vela: Maserati Multi70 e Soldini parteciperanno alla Roc Caribbean

Maserati Multi70 e Giovanni Soldini sono approdati ad Antigua, dove lunedì 20 febbraio partirà la 14a edizione della Rorc Caribbean 600, l’appuntamento sportivo dei Caraibi promosso dal Royal Ocean Racing Club. Il team del tridente si lascia alle spalle un cantiere allestito prontamente a Guadalupa per risanare il comparto della deriva danneggiato da un incidente occorso a bordo durante la RORC Transatlantic Race di gennaio, che il trimarano ha vinto, registrando il nuovo record di velocità di regata in 5 giorni, 5 ore, 46 minuti e 26 secondi. A poche ore dalla partenza della nuova sfida, ad Antigua si raduna intanto la flotta di oltre 70 imbarcazioni che lunedì 20 febbraio alle 11:30 ora locale (ore 15:30 UTC, ore 16:30 in Italia) taglierà il via della 600 miglia che corre attorno a 11 isole dei Caraibi orientali e da Antigua punta a nord fino a St Martin, poi a sud fino a Guadalupa, toccando Barbuda, Nevis, St Kitts, Saba e St Barth. Tra i multiscafi in gara nella classe MOCRA, sono due i MOD 70 che si affronteranno direttamente in questa edizione: Zoulou (FRA) con Loick Peyron ed Erik Maris al timone, e Maserati Multi70 (ITA) di Giovanni Soldini. Maserati Multi70 partecipa alla RORC Caribbean 600 per la quinta volta dopo aver corso le edizioni del 2017, 2019, 2020 e 2022. L’equipaggio che accompagnerà Giovanni Soldini è composto da 7 esperti velisti: Guido Broggi (ITA), Oliver Herrera Perez (ESP), Thomas Joffrin (FRA), Francesco Pedol (ITA), Alberto Riva (ITA), Matteo Soldini (ITA), Lucas Valenza-Troubat (FRA).