Vela, Last Chance Regatta 2024: Italia al comando dopo la prima giornata nel 470 MIX e 49er

E’ cominciata questo pomeriggio la 55ª Semaine Olympique Française de Hyères – Toulon Provence Méditerranée, prestigioso appuntamento che mette insieme l’elite della vela olimpica mondiale e che va in scena a tre mesi dal via dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Si è partiti dal primo dei due eventi speciali, la Last Chance Regatta (LCR), successivamente sarà la volta della Qualified Nations Regatta (QN), regate che non valgono soltanto per l’albo d’oro di questa grande classica, ma anche per le residue possibilità di qualificazione olimpica.

L’Italia si è presenta con grande entusiasmo e partecipa alla Last Chance Regatta nelle discipline del Mixed Dinghy (470 MIX) e del Men’s Skiff (49er), con l’obiettivo di conquistare la qualificazione per Parigi 2024. E l’inizio è ottimo, visto che nella prima giornata in entrambe le discipline gli equipaggi italiani sono al comando. Dopo due prove nel 470MIX Ferrari-Dubbini guidano la classifica, stesso discorso per Crivelli Visconti-Calabrò nel 49er.

Queste le parole del direttore tecnico Michele Marchesini: “Ragionando in funzione delle Olimpiadi, abbiamo scelto per la QN di non portare tutte le classi e in alcune di schierare giovani equipaggi mentre quelli di maggiore livello sono impegnati in sessioni di preparazione specifiche. La LCR é un passaggio molto importante e delicato, serviranno nervi saldi e esperienza. Ho fiducia nei nostri ragazzi”.