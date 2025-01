Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceverà in udienza la Federazione Italiana Vela e la Federazione Italiana Tennis e Padel. L’incontro con i rappresentanti della Federvela, guidati dal presidente Francesco Ettorre, avverrà giovedì 23 gennaio alle 11 al Quirinale. La settimana successiva (mercoledì 29 gennaio alle ore 10.30), sempre al Quirinale, sarà invece la volta della Federtennis, con a capo il presidente Angelo Binaghi. In entrambe le occasioni saranno presenti anche il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, e il presidente del Coni, Giovanni Malagò.

L’Italia della vela: oro olimpico e successi mondiali

La vela italiana ha vissuto uno degli anni più luminosi della sua storia recente, con successi che hanno portato il tricolore ai vertici del panorama internazionale. Negli occhi di tutti c’è la splendida medaglia d’oro di Marta Maggetti, che ha trionfato alle Olimpiadi di Parigi 2024 nella classe IQ Foil; a fare la differenza è stata una mossa da manuale della 28enne sarda, che ha compiuto un doppio sorpasso decisivo alla seconda boa di bolina sfruttando il vento e una traiettoria diversa rispetto alle sue avversarie.

Il 2024 è stato anche un anno di trionfi nelle competizioni mondiali, con la squadra italiana che ha brillato in diversi eventi internazionali. La vittoria di Luna Rossa nelle competizioni riservate alle donne e ai giovani ha aggiunto un ulteriore capitolo di successi alla leggendaria storia di questo team, che ha mancato per un soffio la qualificazione all’America’s Cup. La strada dell’equipaggio italiano si fermata infatti solo in finale della Louis Vuitton Cup per mano dei britannici del Team Ineos.

Tennis: Le vittorie della Billie Jean King Cup e della Coppa Davis

Per il tennis italiano è stato senza ombra di dubbio l’anno migliore della sua storia. I successi di Jannik Sinner a livello individuale, con il primo slam della storia vinto a gennaio all’Australian Open, il bis a settembre agli US Open, e la posizione numero uno del ranking sono solo la punta dell’iceberg di un movimento in grandissima crescita e ormai ai vertici mondiali. Nel femminile Jasmine Paolini ha trovato un clamoroso exploit sia a livello individuale (che l’ha portata a raggiungere due finali slam a Roland Garros e Wimbledon, oltre alla posizione numero 4 del ranking Wta) che in doppio, dove in compagnia di Sara Errani ha portato a casa l’oro olimpico a Parigi 2024.

Olimpiadi che hanno sorriso anche a Lorenzo Musetti, capace di vincere una straordinaria medaglia di bronzo nel torneo individuale. Non vanno dimenticati poi i successi di Simone Bolelli e Andrea Vavassori in doppio, con quest’ultimo che si è anche assicurato il trionfo slam nel doppio misto a US Open insieme a Errani. Il finale di stagione ha messo due bellissime ciliegine su una torta già prelibata. La Nazionale femminile ha infatti fatto sua la Billie Jean King Cup battendo in finale la Slovacchia, mentre al maschile è arrivata la seconda Coppa Davis consecutiva al termine di una manifestazione in cui l’Italia si è comportata da padrona assoluta.