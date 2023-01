Qualificazioni Parigi 2024, vela: regolamento, come funziona? Le chances per l’Italia

Archiviata un’Olimpiade, inizia la rincorsa a quella successiva. Manca infatti sempre meno ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 e le Federazioni stanno ufficializzando le regole di qualificazione, fra cui anche la WS (World Sailing) per quanto riguarda la vela. Alle Olimpiadi transalpine parteciperanno in tutto 330 atleti, equamente divisi tra uomini e donne. La Francia, in quanto Paese organizzatore, avrà sette posti assicurati per genere, mentre saranno quattro in tutto gli Universality Places (due femminili e due maschili). In ogni caso, ogni Nazione potrà essere rappresentata da un massimo di sette atleti ed una imbarcazione per evento. Saranno dieci gli eventi: iQFOiL, kite, ILCA 7, 49er per gli uomini, iQFOiL, kite, ILCA 6 e 49er FX per le donne, 470 e Nacra 17 per equipaggi misti. Ma come funzionano le qualificazioni della vela per Parigi 2024?

Un totale di 107 imbarcazioni si qualificherà in occasione dei Mondiali 2023 di The Hague, in Olanda (10-20 agosto). A staccare il biglietto per Parigi 2024 saranno le Nazioni meglio piazzate in ciascuno dei dieci eventi olimpici: 11 per genere nel iQFOiL, 8 per genere nel kite, 16 nell’ILCA 7, 16 nell’ILCA 6, 10 nel 49er, 10 nel 49er FX, 8 nel 470 e 9 nel Nacra 17. Ai Mondiali ILCA 2024 si qualificheranno invece le migliori sette Nazioni non ancora qualificate in ciascuno dei due eventi (ILCA 7 maschile e ILCA 6 femminile).

PREOLIMPICI E QUOTE CONTINENTALI

Si svolgeranno poi nel 2023 e nel 2024 sei Eventi di Qualificazione Continentale (Africa, Asia, Centro&Sud America, Europa, Nord America&Caraibi, Oceania), che qualificheranno altre 74 imbarcazioni. A conquistare la carta olimpica saranno i migliori Paesi non ancora qualificati, così suddivisi: 1 per genere e zona in per iQFOiL e kite; 2 per ILCA 7 e ILCA 6 per Africa, Centro&Sud America, Europa, Nord America&Caraibi e Oceania, 3 per ILCA 7 e ILCA 6 per l’Asia; 1 per zona per 49er, 49er FX, 470 e Nacra 17.

LAST CHANCE REGATTA

Nel 2024 si svolgerà la Last Chance Regatta, in programma dal 18 al 27 aprile 2024 a Hyeres (Francia), dove potranno qualificarsi le Nazioni meglio piazzate non ancora qualificate, rispettando le seguenti quote: 5 per genere sia per iQFOiL che kite; 3 per ILCa 7, ILCA 6, 49er e 49er FX; 4 per il 470 e 3 per il Nacra 17. Nelle stesse date, sempre a Hyeres, si svolgerà anche la Last Chance Regatta rivervata alle Nazioni Emergenti , ossia quei Paesi facenti parte del World Sailing Emerging Nations Program. Conquisteranno la carta olimpica le Nazioni meglio piazzate e non ancora qualificate ai Giochi, secondo le seguenti quote: 1 per genere nell’iQFOiL, 1 nell’ILCA 7 e 1 nell’ILCA 6.

UNIVERSALITY PLACES

Come detto, ci sarà un Universality Place per la ginnastica ritmica, da assegnare ad un’individualista che ha partecipato ai Mondiali 2023. Il 1° ottobre 2023 il Cio inviterà le Nazioni eleggibili a richiedere l’assegnazione di queste quote (richiesta consentita entro il 15 gennaio 2024). La Commissione Tripartita poi, al termine del periodo di qualificazione ed entro il 7 giugno 2024, deciderà a chi assegnare i quattro pass in questione.

