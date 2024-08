New Zealand vince la Preliminary Regatta di Barcellona: Luna Rossa paga tre penalità in finale

L’antipasto di America’s Cup finisce nello stesso modo di Auckland: New Zealand che vince, Luna Rossa che si conferma seconda forza. Nell’ultimo atto della Preliminary Regatta di Barcellona, sede dell’edizione 2024 della competizione più antica al mondo, sono i Kiwi a vincere l’evento nello scontro diretto con il team italiano in una gara rocambolesca caratterizzata da tre penalità inflitte a Luna Rossa.

Rispetto al match del primo pomeriggio contro Alinghi, il team di Max Sirena fa due cambi ma solo nella squadra di cyclors: dentro Cesare Gabbia e Luca Kirwan, fuori Mattia Camboni e Nicholas Brezzi Villi. Di fatto la formazione di partenza è la stessa che ieri ha ottenuto il terzo punto battendo gli inglesi di Ineos Britannia. Al timone i collaudatissimi Jimmy Spithill e Francesco Bruni, mentre Ruggero Tita rimane in panchina.

La pre-start è decisiva. La prima di tre penalità inflitte a Luna Rossa si concretizza infatti in un’invasione del rombo virtuale in un incrocio con New Zealand a mure a dritta. Gli italiani devono scontare i 75m previsti dal regolamento e perdono terreno. Sono 16” i secondi di distacco al secondo gate, ma Luna Rossa riesce a costruire la rimonta fino al sorpasso nel terzo lato di bolina. Qui però Luna Rossa subisce altre due penalità: di fatto la gara finisce qui. Passerella finale nel lato di poppa per New Zealand che rifila oltre 30” di distacco a Bruni e compagni. Da giovedì 29 agosto si farà sul serio con la Louis Vuitton Cup che indicherà la sfidante di New Zealand.

LE ALTRE REGATE DEL GIORNO

AMERICAN MAGIC b. NEW ZEALAND

La pre-start sorride ad American Magic, che vira verso il boundary di destra con 20m di vantaggio. Un grande primo lato di bolina permette all’imbarcazione statunitense di accumulare 15” di vantaggio al primo gate. Anche di poppa la situazione non cambia. Anzi, American Magic riesce a guadagnare ancora più margine rispetto ai campioni in carica, transitando al secondo cancello con 20” di vantaggio. Il resto della gara è pura gestione: gli statunitensi non commettono errori e toccano persino i 35”. L’ultimo lato di poppa è di fatto una passerella: 26” il ritardo al traguardo di New Zealand, che subisce così la prima sconfitta di questa Preliminary Regatta a Barcellona.

LUNA ROSSA b. ALINGHI

Una delle regate più spettacolari della quattro giorni di Barcellona la vince Luna Rossa. La gara sembrava compromessa per il team italiano che in pre-start viene beffata dagli avversari: Alinghi ingaggia sottovento Luna Rossa, che a 4 secondi dallo start è costretta ad orzare incappando così nella penalità. L’equipaggio azzurro ha dovuto così nuovamente attraversare la linea di partenza, perdendo tanto terreno rispetto agli elvetici. La gara sembra indirizzata, ma dopo il primo gate in strambata Alinghi decolla e rischia di ribaltarsi: l’equipaggio limita i danni, ma di fatto favorisce il recupero di Luna Rossa. Il sorpasso si verifica al terzo gate: il gap tra i due team è riflesso nel distacco finale. Quarantasei secondi.

INEOS BRITANNIA b. ORIENT EXPRESS

Gara molto tattica, ricca di incroci pericolosi. Una strambata fuori misura di Orient Express regala il comando a Ineos che gestisce il vantaggio e lo porta a termine fino alla fine. Ridotto il Match Race: la gara si è conclusa sul quinto lato con 48” di vantaggio per il team britannico.