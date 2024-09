Luna Rossa, Spithill: “Ottimo lavoro. Abbiamo fatto passi in avanti”

Altra giornata positiva per Luna Rossa che vince due match contro American Magic e sale a 4 punti nella semifinale della Louis Vuitton Cup. A separare il team italiano dalla finale del torneo di selezione della sfidante di America’s Cup c’è un solo punto e già domani Luna Rossa avrà il match point contro la squadra statunitense. Ad analizzare le due regate odierne è stato Jimmy Spithill, uno dei due timonieri con Francesco Bruni del team di Max Sirena. “I ragazzi hanno fatto un ottimo lavoro oggi, sono stati molto costanti. Dovevamo provare a fare qualche passo avanti rispetto a ieri, c’erano un sacco di cose di cui non eravamo contenti e quindi è stato bello tornare oggi in acqua e mettere tutto a posto”. Nell’ultima gara Luna Rossa ha vinto col brivido, passando davanti alla prua statunitense in un incrocio che poteva favorire American Magic, in virtù della precedenza a favore di Tom Slingsby e compagni. “Stiamo affrontando una gara alla volta. Che sia 4-0 o 0-4, stiamo vivendo davvero lo stesso percorso e la stessa preparazione – ha aggiunto Spithill, riferendosi agli avversari in semifinale -. Questo è un confronto molto equilibrato. Lo vedi in gara, dove ci sono solo piccole cose qua e là che faranno la differenza. Oggi abbiamo disputato due buone gare, ma ci hanno messo sotto pressione nell’ultima”.

Deluso Tom Slingsby, che non si fa bastare i complimenti per il tentativo di rimonta nell’ultima regata. “Preferirei vincere una gara terribile per gli spettatori piuttosto che perdere una regata amata da tutti. Siamo concorrenti e atleti ed è brutale perdere per una distanza così ravvicinata perché ci sono così tanti ‘avrei potuto, avrei dovuto, avrei voluto’. Abbiamo fatto un paio di brutte virate. Abbiamo fatto un brutto giro di boa. Ora me ne sto lì seduto a rimuginare sui nostri errori”, l’analisi del timoniere statunitense.