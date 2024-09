Louis Vuitton Cup 2024: regate domenica 8 settembre con Luna Rossa posticipate per maltempo

Inizio complicato per la domenica di regate alla Louis Vuitton Cup 2024 di vela, il round robin dell’America’s Cup giunto all’ultima giornata e dunque ai verdetti finali in chiave semifinali. A causa del maltempo, tutte le imbarcazioni sono rientrate in porto, dopo un ottimismo iniziale. E’ in corso un violento temporale e per il rischio di fulmini le barche non sono in acqua. Da capire se si potrà svolgere regolarmente il programma odierno con un posticipo o se le regate saranno rinviate a domani, che è il primo dei due giorni di riserva.

Da regolamento, le regate dovranno partire entro le 15.15, altrimenti si procederà con il rinvio all’indomani. Gli organizzatori in questi minuti stanno valutando il da farsi, c’è la possibilità che il meteo possa migliorare ma non è ancora detta l’ultima parola. Vi aggiorneremo in tal senso.

AGGIORNAMENTO ORE 14.20 – I direttori di regata vorrebbero partire alle ore 15.35. Ma il meteo ha l’ultima parola.

Programma domenica 8 settembre – REGATE POSTICIPATE

Ore 14:10, Orient Express-Ineos Britannia

Ore 14:45, Luna Rossa-Alinghi

Ore 15:20, New Zealand-American Magic

Ore 15:55, eventuale spareggio