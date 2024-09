Louis Vuitton Cup 2024, prima sconfitta per Luna Rossa: domani si decide il primo posto

Una vittoria e una sconfitta per Luna Rossa nella penultima giornata della Louis Vuitton Cup. A Barcellona l’imbarcazione italiana vincono nettamente contro American Magic e poi vengono sconfitti da Ineos Britannia. Sarà la giornata di domani, l’ultima del Round Robin, a decidere il primo posto tra Luna Rossa e proprio i britannici. Gli azzurri hanno il destino nelle proprie mani e, battendo Alinghi, si assicurerebbero il primo posto e la possibilità di scegliere l’avversario nelle semifinali.

In apertura di giornata vittoria senza storia per Luna Rossa che sconfigge American Magic già in partenza: l’imbarcazione italiana parte meglio, si prende cento metri di distacco e poi controlla alla perfezione gli avversari. Gli americani non riescono a reagire e, anzi, vedono aumentare il loro distacco sul lato di poppa. Una vittoria chiara e nitida, la sesta in questo round robin. Poco dopo, in chiusura di giornata, però arriva anche la prima sconfitta per gli italiani. Team Ineos Britannia impartisce una sonora lezione a Luna Rossa: errore in partenza per gli azzurri che perdono quei 100-150 metri fatali. Provano a recuperare, ma la gestione della regata da parte dei britannici è praticamente perfetta e allungano sempre più sino a chiudere con un margine di 25 secondi nonostante un errore nell’ultimo lato di poppa.

Nella giornata di domani si disputeranno le ultime tre regate: una sarà ininfluente visto che ci sarà in acqua New Zealand, ma me altre due saranno decisive per delineare la classifica: Luna Rossa sfida Alinghi e i britannici se la vedranno contro i francesi Orient Express.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Luna Rossa 6V; 1P Ineos Britannia 5V; 2P American Magic 4V; 4P Alinghi 2V; 5P Orient Express 1V; 6P

IL PROGRAMMA DI DOMANI, DOMENICA 8 SETTEMBRE

Dalle 14:00, Orient Express Racing Team – Ineos Britannia

A seguire, Luna Rossa Prada Pirelli Team – Alinghi Red Bull Racing

A seguire, Emirates Team New Zealand – NYYC American Magic