Louis Vitton Cup 2024, Luna Rossa è uno spettacolo: altra vittoria, semifinali assicurate

Luna Rossa sa solo vincere e vola in semifinale. La barca italiana, ha vinto anche la regata odierna valida per il round 2 della Luis Vuitton Cup, la competizione che designerà lo sfidante di Team New Zealand nella finale di America’s Cup. Nelle acque di Barcellona, dopo il rinvio di ieri per maltempo, Luna Rossa oggi ha battuto nettamente i francesi di Orient Express portando cosi a 5 i suoi punti in classifica e 0 sconfitte. Con questo successo l’imbarcazione italiana è certa di finire quantomeno nelle prime quattro posizioni e quindi di giocarsi la semifinale, anche se l’obiettivo è quello di chiudere al primo posto così da potersi scegliere la sfidante proprio in semifinale.

I RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Luna Rossa è stata in testa praticamente dall’inizio alla fine della regata chiudendo con il tempo di 21’57”, i francesi hanno tagliato il traguardo con un ritardo di 1’02” a conferma del dominio della barca italiana. I transalpini hanno preso due penalità in partenza, hanno provato a resistere soprattutto nelle boline, ma Luna Rossa è stata davvero implacabile e con il passare dei secondi ha aumentato il vantaggio sino a chiudere con oltre un minuto. Gli azzurri torneranno a gareggiare nella giornata di sabato quando affronteranno American Magic e Ineos Britannia: entrambe saranno regate decisive per blindare il primo posto in classifica.