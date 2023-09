Europei Vela Formula Kite 2023, trionfo azzurro: Pianosi oro e Boschetti bronzo

L’Italia della vela porta a casa un oro e un bronzo continentale dalle Final series degli Europei di Formula Kite 2023 in corso a Portsmouth. Riccardo Pianosi vince la seconda delle due regate odierne e sale sul gradino più alto del podio, mettendosi alle spalle il francese Nocher e l’altro azzurro Lorenzo Boschetti, che perde una posizione ma riesce comunque ad andare a medaglia. “Sono davvero entusiasta di questa giornata, è stata davvero epica e indimenticabile. All’inizio è stata dura, la prima prova non è stata facile e mantenere la concentrazione è stato complicato. Dopo la prima boa, ho preso delle alghe e nella prima poppa ho rischiato quasi di cadere tre volte. Tuttavia, nella seconda prova, sono riuscito a fare tutto perfettamente e alla fine sono stato in grado di vincere e conquistare questo titolo. Sono davvero, davvero felice.” Queste le dichiarazioni dell’oro Pianosi ai microfoni della Federvela.

“Sono estremamente felice di questo risultato all’Europeo. Rappresenta il culmine di tanto duro lavoro durante l’intera stagione, dimostrando quanto sia importante non abbassare mai la guardia. Oggi magari non è andata esattamente come speravo, ma conquistare il terzo posto europeo è sempre un risultato di grande rilievo e ne sono davvero soddisfatto. Questo è un successo per l’Italia, un segno tangibile del nostro impegno nel fare le cose nel modo giusto. Ora tornerò a casa per riposare e riflettere su questa esperienza, ma nel complesso tutto è andato davvero bene, e sono grato per questo”. Queste le parole, invece, del bronzo Boschetti.