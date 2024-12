Saranno 24 gli atleti italiani che prenderanno parte al Grand Prix di Tunisi, valido per la Coppa del Mondo di scherma (specialità sciabola) e in programma tra due settimane. Il 2025 degli azzurri inizierà dunque dalla Tunisia, dove da venerdì 10 a domenica 12 gennaio saranno impegnati nella competizione del circuito d’élite GP FIE che prevede gare individuali a punteggio maggiorato. Nessuna sorpresa nelle scelte del CT Nicola Zanotti, che ha chiamato i migliori atleti a disposizione. Così come il fioretto, impegnato tra Hong Kong (donne) e Parigi (uomini), anche la sciabola vuole infatti cominciare il nuovo anno nel migliore dei modi e ottenere risultati di spicco nel secondo Grand Prix stagionale.

I convocati

Atlete azzurre gara femminile: Giulia Arpino, Michela Battiston, Martina Criscio, Alessia Di Carlo, Benedetta Fusetti, Carlotta Fusetti, Michela Landi, Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Claudia Rotili, Manuela Spica, Mariella Viale

Atleti azzurri gara maschile: Luca Curatoli, Michele Gallo, Edoardo Cantini, Dario Cavaliere, Marco Mastrullo, Giacomo Mignuzzi, Lorenzo Ottaviani, Mattia Rea, Edoardo Reale, Giovanni Repetti, Pietro Torre, Lupo Veccia Scavalli

Responsabile d’arma: Nicola Zanotti

Staff tecnico: Andrea Aquili, Leonardo Caserta, Alessandro Di Agostino, Diego Occhiuzzi

Medico: Mauro Benvenuti

Fisioterapisti: Massimiliano Aver, Marco Taurino

Gli italiani in pedana

Nella giornata di venerdì 10 gennaio saranno le ragazze a gareggiare. Sono infatti previste la fase a gironi e ai tabelloni preliminari ad eliminazione diretta della kermesse femminile. In pedana 12 azzurre: Giulia Arpino, Michela Battiston, Martina Criscio, Alessia Di Carlo, Benedetta Fusetti, Carlotta Fusetti, Michela Landi, Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Claudia Rotili, Manuela Spica e Mariella Viale.

La giornata seguente, quella di sabato 11 gennaio, sarà invece dedicata alle alle fasi eliminatorie della gara maschile. Due azzurri sono già certi del tabellone principale per diritto di Ranking, vale a dire Luca Curatoli e Michele Gallo. Proveranno a staccare il pass e raggiungerli Edoardo Cantini, Dario Cavaliere, Marco Mastrullo, Giacomo Mignuzzi, Lorenzo Ottaviani, Mattia Rea, Edoardo Reale, Giovanni Repetti, Pietro Torre e Lupo Veccia Scavalli. Infine, nella giornata conclusiva – domenica 12 gennaio – andranno in scena i rispettivi tabelloni principali.

Il programma

Venerdì 10 gennaio

Ore 10: Fasi preliminari gara femminile

Sabato 11 gennaio

Ore 10: Fasi preliminari gara maschile

Domenica 12 gennaio

Ore 9: Inizio tabellone principale gara femminile

Ore 10.10: Inizio tabellone principale gara maschile

Ore 18: Fasi finali