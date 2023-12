America’s Cup, Regata Preliminare Jeddah: Luna Rossa vince gara-7 e vola in finale contro Team New Zealand

Buone notizie da Jeddah, Arabia Saudita, dove si stanno svolgendo le regate preliminari in vista della 37^ America’s Cup di vela. Luna Rossa vince gara-7 e con una regata d’anticipo conquista il pass per la Match Race da cui uscirà la vincitrice. Ancora ottime indicazioni per il sodalizio che vede al timone Ruggero Tita e il diciannovenne Marco Gradoni. Una gara ben condotta da Luna Rossa, che ha tagliato il traguardo con un cospicuo vantaggio sugli statunitensi di American Magic e su Team New Zealand. Quarti i francesi di Orient Express, che hanno preceduto Ineos Britannia e Alinghi. Quando manca una regata alla fine, prima della finale, in testa c’è il team neozelandese con 54 punti, seguito appunto da Luna Rossa a 48.