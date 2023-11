America’s Cup, Regata Preliminare Jeddah: Luna Rossa trionfa in gara-3

Buone indicazioni e segnali incoraggianti per Luna Rossa nelle regate preliminari di America’s Cup a Jeddah in Arabia Saudita. In gara-3 l’equipaggio italiano, con al timone Ruggero Tita e il diciannovenne fenomeno Marco Gradoni, ha lasciato alle sue spalle, in seconda piazza, Orient Express Racing team. Terzo posto per Alinghi Red Bull Racing, che è riuscito a precedere INEOS Britannia. Quinto posto deludente invece per Emirates Team New Zealand, davanti solo al team newyorchese di American Magic (squalificato). Nella prima, cauta regata, i neozelandesi avevano conquistato il primo posto davanti a Ineos e Luna Rossa. Nella seconda primo posto sempre per il Team New Zealand, con il team italiano quarto.

Questa la classifica dopo le prime tre Fleet Race

Emirates Team New Zealand (NZL) 22

Luna Rossa Prada Pirelli Team (ITA) 18

Alinghi Red Bull Racing (SUI) 15

INEOS Britannia (GBR) 15

Orient Express Racing Team (FRA) 11

NYYC American Magic (USA) 1