America’s Cup 2024, la pioggia cancella la prima giornata di regate preliminari

Parte con la pioggia protagonista il week-end divela a Vilanova I La Geltrù, dove sono in programma le prime regate preliminari della America’s Cup 2024. Tanta pioggia e anche un forte vento hanno costretto gli organizzatori a cancellare l’intero programma odierno, con gli equipaggi che sono scesi comunque in mare per verificare le condizioni prima di tornare in porto e rinviare il tutto alla giornata di domani. Tre le regate previste per sabato 16 settembre, mentre domenica si concluderà il programma con altre due prove, seguite dal match race tra le prime due classificate.