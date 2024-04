Youth League: il Milan batte il Porto ai rigori e vola in finale

Il Milan vince contro il Porto ai rigori per 4-3. Sul campo portoghese va in scena il match valido per la semifinale di Youth League. Dopo un primo tempo che ha visto il Milan passare in vantaggio e il Porto pareggiare su rigore, nella seconda metà i padroni di casa si dimostrano più efficienti e passano in vantaggio. Sul finale, i rossoneri pareggiano, posticipando il termine della partita ai rigori. Il Milan ha la meglio e vola in finale, dove affronterà l’Olympiacos per alzare il trofeo.

Il Milan inizia la partita con maggiore aggressività rispetto agli avversari, controllando la palla per i primi minuti in campo. La squadra rossonera, ospite in terra portoghese, sblocca il risultato dopo appena undici minuti di gioco. A firmare l’1-0 è Scotti, che approfitta di un grossolano errore difensivo degli avversari. Il Porto cerca di rispondere, ma fatica a superare la difesa del Milan. La rete del pareggio si fa attendere fino al 40′ e arriva dal dischetto. L’arbitro fischia infatti fallo di mano a Bartesaghi, che devia la palla con il pieno braccio. Meireles non sbaglia tirando il rigore e firma l’1-1, risultato su cui le due squadre vanno a riposo. Nella seconda metà, il Porto si dimostra più veloce e rapido, mettendo in difficoltà la compagine in trasferta. Al 65′, arriva il gol del sorpasso dei portoghesi, siglato da Bras. Il Milan cerca la reazione, costruendo diverse opportunità che però non trovano il risultato sperato dagli uomini di Abate. Il Porto invece si avvicina più volte al 3-1, ma sul finale ecco che i rossoneri pareggiano con la rete di Simmelhack al minuto 93. Il regolamento della Youth League non prevede i supplementari e la partita va direttamente ai rigori. Il primo calcio piazzato del Porto viene fermato da Raver, mentre Bonomi centra la porta per l’1-0. Successivamente, Bras firma l’1-1. Rigore parato anche per il Milan: Simic lascia il dischetto sull’1-1. Segue un altro sbaglio dei portoghesi, si rimane sull’1-1. A trovare il nuovo vantaggio Milan ci pensa Simmelhack, con Fernandes che pareggia per il 2-2. Infine, Zenoli tira e segna il rigore decisivo, regalando ai rossoneri l’accesso alla finale.