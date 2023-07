Wta Washington 2023: montepremi e prize money

Il montepremi ed il prize money del torneo WTA 500 di Washington 2023, evento in programma dal 31 luglio al 6 agosto sul cemento americano. Non ci sono italiane nel tabellone principale dell’evento, che vede comunque ai nastri di partenza ben quattro top 10. Si tratta delle statunitensi Jessica Pegula e Coco Gauff, della francese Caroline Garcia e della greca Maria Sakkari. Le wild card sono state invece riservate a due ex campionesse slam come Sofia Kenin e Bianca Andreescu, oltre ad Elina Svitolina e Danielle Collins. Il montepremi totale dell’evento che si svolgerà negli Usa è di €707.647, con la vincitrice che porterà a casa anche 470 punti preziosi per la classifica. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica WTA.

MONTEPREMI WTA 500 WASHINGTON 2023

PRIMO TURNO – € 7.542 (1 punto)

SECONDO TURNO – € 10.520 (55 punti)

QUARTI DI FINALE – € 20.670 (100 punti)

SEMIFINALE – € 39.270 (175 punti)

FINALISTA – € 67.230 (305 punti)

VINCITRICE – € 108.920 (470 punti)