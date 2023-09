Wta Tokyo 2023: programma, orari e ordine di gioco martedì 26 settembre

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del WTA 500 di Tokyo 2023 per la giornata di martedì 26 settembre. Proseguono i match di primo turno nella capitale giapponese, dove saranno impegnate due teste di serie, ovvero Daria Kasatkina e Veronika Kudermetova. Molto interessanti anche gli incontri tra Pavlyuchenkova e Vekic e Kalinskaya e Alexandrova. Non c’è invece Elena Rybakina, che si è ritirata all’ultimo momento ed è stata sostituita dalla lucky loser Sakatsume. Di seguito tutti gli incontri in programma in questa seconda giornata del torneo.

CENTER COURT (Orari italiani)

Dalle 04.00 – Kalinskaya vs Alexandrova

A seguire – Pavlyuchenkova vs Vekic

A seguire – Dart vs (8) Kudermetova

Non prima delle 10.00 – (6) Kasatkina vs Kostyuk

A seguire – Martic vs Doi

SHOW COURT

Dalle 04.00 – Krueger/Pegula vs Eikeri/Neel

A seguire – Sakatsume vs Noskova

A seguire – Kawaguchi vs Papamichail